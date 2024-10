Lula Marques/ Agência Brasil Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira , comunicou nesta sexta-feira (11) que uma reunião com membros do governo para discutir a possível reintrodução do horário de verão está agendada para a próxima terça-feira (15) . O anúncio foi feito após sua participação no fórum internacional do grupo Esfera em Roma, Itália.

Silveira está em diálogo com a equipe técnica para avaliar a necessidade da volta do horário de verão. Ele mencionou que, se a decisão for tomada, deverá ser imediata, permitindo tempo para que setores como aviação e segurança pública se preparem adequadamente. Ele também observou que a decisão deve ser fundamentada em dados técnicos, levando em conta a situação política e social do país.

“Temos energias firmes para segurar o sistema. O Brasil é um país que graças a Deus e graças ao presidente Lula, em seus primeiros mandatos, fez Belo Monte, Santo Antônio, usinas hidrelétricas que seguram o sistema. Se não fossem elas nós dependeríamos muito mais das térmicas, o que custaria muito mais caro”, disse o ministro.

Silveira declarou que estuda com a área técnica a volta do horário de verão: “Se for agora, tem que ser de imediato para que os setores se planejem. Se for decretado, não pega a eleição. Se ele for decretado, tem que ter no mínimo 20 dias para que os setores se planejem, como o aéreo e a segurança pública”.

Segundo o ministro, a decisão será ancorada em “bases técnicas e em sensibilidade política e social”.

“Se houver risco energético, o horário de verão é uma prioridade. Caso contrário, precisamos analisar os custos e benefícios com calma e clareza”, afirmou.

2º Fórum Esfera Internacional

O grupo Esfera realiza nesta sexta-feira (11) e no sábado (12) seu segundo fórum internacional em Roma, celebrando os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Essa think tank foi criada em 2021 para promover o diálogo entre os setores público e privado, sob a liderança de João Camargo e sua filha Camila Camargo.

Dentre os painéis programados, temas como atração de investimentos, segurança jurídica, e sustentabilidade energética serão discutidos, com a participação de diversas autoridades e especialistas do Brasil e da Itália.

