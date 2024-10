[email protected] (Direto da redação -) Atacadão divulga vagas de emprego em Araraquara

O Atacadão , uma das principais redes atacadistas do Brasil, realizará um processo seletivo coletivo na próxima segunda-feira (14) para preencher 835 vagas de emprego em São Paulo e na Grande São Paulo, incluindo cidades como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. A seleção ocorrerá das 9h às 17h.

As vagas disponíveis são principalmente para funções operacionais de loja, como repositor(a), operador(a) de caixa e auxiliar de depósito. Não é necessária experiência anterior para participar; os interessados podem comparecer a uma das unidades participantes, com ou sem currículo.

Os cargos oferecem diversos benefícios, incluindo:

Plano de saúde e odontológico

Cartão Atacadão para descontos especiais

Cesta natalina no final do ano

Programa de atendimento ao funcionário e sua família

Cooperativa de crédito

Refeitório na empresa

Para mais informações e para localizar a unidade mais próxima, acesse: Atacadão - Nossas Lojas.

