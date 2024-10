Reprodução Área do Aluno no site da Cesgranrio

Nesta terça-feira (8), o governo federal divulgou as notas do Concurso Nacional Unificado (CNU) . Para saber a nota de corte no "Enem do emprego" , é necessário realizar consulta pela página do concurso , mediante o login GOV.BR, o mesmo utilizado para a inscrição.

Na área do candidato é possível ter acesso ao extrato do resultado, que detalha as pontuações em cada uma das provas.

Os candidatos puderam acessar suas notas nas provas objetivas e verificar sua "situação no cargo". Aqueles que atingiram a pontuação mínima não apenas receberam a informação de que não foram eliminados, mas também puderam conferir as notas das suas dissertações.



A maior nota na ampla concorrência foi a do analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas do IBGE, na especialidade de Psicopedagogia, com 64,95 pontos.

Vale lembrar que, dos 970 mil inscritos, apenas 59.700 candidatos tiveram suas redações ou questões discursivas corrigidas. Abaixo, estão os números de candidatos que avançaram em cada bloco:



Bloco 1: 6.696

Bloco 2: 5.220

Bloco 3: 4.842

Bloco 4: 8.739

Bloco 5: 9.072

Bloco 6: 3.330

Bloco 7: 15.633

Bloco 8: 6.228

Conforme os editais, a correção da parte escrita das provas dependia da nota que o candidato tirou na prova de múltipla escolha. Funciona assim:



Quem acertou menos de 30%, no caso da prova de nível médio, e menos de 40%, no exame de nível superior, está automaticamente eliminado do concurso. Então, a Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo processo seletivo, monta rankings dos candidatos que não foram eliminados: um para cada cargo, com base na nota da prova de múltipla escolha. Mesmo que um candidato esteja concorrendo a mais de um cargo, o nome dele só vai aparecer em uma lista, com base nas suas notas e preferências indicadas no momento da inscrição. A partir disso, a banca corrige um determinado número de redações ou questões dissertativas, seguindo a ordem dos rankings. Conforme o edital, o número de correções será igual a nove vezes o total de vagas imediatas de cada cargo, para ampla concorrência, candidatos negros, pessoas com deficiência e indígenas, e respeitando os empates na última posição. Além disso, para cada carreira, precisam ser corrigidas ao menos dez provas discursivas.

Muitos candidatos se depararam com a mensagem "eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do edital" ao consultar a área do candidato no site do concurso.

A mensagem refere-se à eliminação de candidatos que não alcançaram a pontuação mínima necessária nas provas objetivas para que suas redações ou questões discursivas fossem corrigidas. Abaixo, explicamos as regras e critérios do concurso.

Entendendo as notas do CNU

Candidatos que não tiveram suas redações corrigidas ainda podem conferir o número de acertos em cada prova, além de suas "notas total" e "nota total ponderada". No Bloco 8, para não ser eliminado, o candidato precisava acertar pelo menos 21 das 60 questões, já que a prova objetiva representa 70% da nota final, enquanto a redação tem peso de 20% e a prova de títulos, 10%.

Por exemplo, um candidato que obteve uma nota total das provas objetivas de 71,67 (o que corresponde a 43 acertos) teve sua "nota total ponderada" calculada em 50,17, multiplicando a nota pela ponderação de 70%.

Cálculo para os Blocos de 1 a 7

Os candidatos dos blocos de 1 a 7 passaram por um cálculo mais complexo. As notas foram ponderadas conforme os eixos temáticos mais relevantes para cada vaga, refletindo pesos diferentes para as questões de acordo com o cargo desejado.

Assim, as notas dos candidatos foram apresentadas de forma diferente, considerando a importância de cada eixo temático nos resultados finais.

