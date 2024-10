Redação GPS Patrimônio de Zuckerberg já é o segundo maior do mundo





Mark Zuckerberg , CEO da Meta , tornou-se o segundo homem mais rico do mundo nesta quinta-feira (3) ao alcançar uma fortuna de US$ 206 bilhões , de acordo com a Bloomberg , empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro. Com a cifra, ele superou o fundador e dono da Amazon , Jeff Bezos , com US$ 205 bilhões .

Essa é a primeira vez que o cofundador da empresa controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram ocupa a segunda posição na lista de bilionários da Bloomberg. Também é a maior cifra já alcançada por Zuckerberg . Só neste ano, o seu patrimônio teve crescimento de US$ 78 bilhões , mais do que qualquer outro no período.

A aposta de Zuckerberg no metaverso, que inicialmente parecia não dar grandes resultados, ajudou a elevar seu patrimônio líquido. Ainda assim, o primeiro lugar no ranking segue com o fundador da Tesla, Elon Musk , que acumula US$ 256 bilhões.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Valorização da Meta

De acordo com a publicação, o avanço na fortuna de Zuckerberg acompanha a valorização das ações da Meta, que subiram 23% desde a divulgação dos resultados da empresa no segundo trimestre.

Na ocasião, a companhia reportou vendas melhores do que o esperado e destacou avanços nos modelos de linguagem que alimentam os chamados chatbots (assistentes virtuais) de inteligência artificial.





A Bloomberg também apontou que a Meta investiu fortemente em data centers e poder computacional, com Zuckerberg buscando o papel de liderança na corrida da inteligência artificial.

Lista dos 10 homens mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg:

Elon Musk: US$ 256 bilhões

Mark Zuckerberg: US$ 206 bilhões

Jeff Bezos: US$ 205 bilhões

Bernard Arnault: US$ 193 bilhões

Larry Ellison: US$ 179 bilhões

Bill Gates: US$ 161 bilhões

Larry Page: US$ 150 bilhões

Steve Ballmer: US$ 145 bilhões

Warren Buffett: US$ 143 bilhões

Sergey Brin: US$ 141 bilhões





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .