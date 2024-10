Fadel ITANI O Irã é o sétimo maior produtor mundial de petróleo





O preço do petróleo registrou um aumento após o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , sugerir a possibilidade de Israel realizar ataques a instalações petrolíferas no Irã .

A crescente tensão entre os dois países, alimentada por recentes confrontos, tem gerado incertezas no mercado, elevando o valor da commodity.

A ameaça de um ataque às refinarias iranianas, que poderia interromper a produção e o fornecimento global de petróleo, reforçou a preocupação com a estabilidade da região.

O Irã é o sétimo maior produtor mundial de petróleo, com uma produção de 3,9 milhões de barris por dia, representando cerca de 5% da produção global.

A importância do país no mercado de petróleo é aumentada por sua participação na OPEP+, o cartel que inclui outros grandes produtores, como Arábia Saudita, Rússia e Emirados Árabes Unidos.

A capacidade do Irã de influenciar o mercado global, tanto pela sua produção quanto pela sua posição na OPEP+, pode ser intensificada com o apoio de outros membros do cartel em caso de escalada no conflito.





Analistas apontam que a redução da oferta, se concretizada, poderia gerar um impacto no preço do petróleo, especialmente devido à alta demanda por combustíveis em economias desenvolvidas.

Além disso, sanções econômicas adicionais contra o Irã, caso a situação se agrave, poderiam agravar ainda mais a crise de abastecimento, levando a um aumento contínuo dos preços no mercado global.

