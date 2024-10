Fernanda Capelli ANEEL sobe conta de luz mais uma vez, utilizando bandeira vermelha 2

A partir desta terça-feira (1º), os brasileiros enfrentarão um aumento na conta de luz devido ao acionamento da bandeira vermelha nível 2 . Com essa nova bandeira, consumidores , comércios e indústrias terão um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos. Esta é a primeira vez que a bandeira vermelha nível 2 é acionada desde agosto de 2021.

A medida, anunciada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), visa enfrentar a grave seca que atinge o país, exigindo o uso de usinas termelétricas devido ao baixo nível dos reservatórios. Segundo a Aneel, o acionamento da bandeira vermelha neste mês se deve às previsões de queda nos reservatórios das hidrelétricas e ao aumento no preço do mercado de energia elétrica em outubro.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Em setembro, a bandeira vermelha nível 2 foi acionada pela primeira vez em três anos, refletindo a baixa nos reservatórios das hidrelétricas devido a chuvas abaixo da média.

Com as novas contas de energia, os consumidores já sentirão o custo adicional de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Para ajudar a economizar energia, a Enel oferece algumas dicas úteis:

Lâmpadas LED: Opte por lâmpadas LED, que consomem menos energia e têm uma durabilidade até dez vezes maior.

Cuidado com as tomadas: Evite ligar muitos aparelhos na mesma tomada, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, levando a desperdícios e riscos de acidentes.

Desligue os aparelhos: Sempre que sair de um ambiente, desligue o ventilador e/ou umidificador.

Eletrodomésticos eficientes: Ao comprar um eletrodoméstico, verifique se ele possui o Selo Procel de Economia de Energia, que indica os modelos mais eficientes.

Dicas específicas para ar-condicionado:

Instale o aparelho em um local bem ventilado, com boa circulação de ar.

Um ar-condicionado split, com potência entre 10 mil e 15 mil BTUs, pode consumir em média 194 kWh no mês, representando um custo superior a R$ 180 na conta de energia.

Evite expor o aparelho ao sol e mantenha os filtros limpos para não forçá-lo a trabalhar excessivamente.

Regule a temperatura em cerca de 23 graus para evitar consumo excessivo.

O uso do ar-condicionado tem crescido, especialmente durante ondas de calor, sendo um dos principais responsáveis pelo aumento na conta de luz, junto com chuveiros elétricos e outros eletrodomésticos.

Chuveiro elétrico:

Sempre que possível, mantenha-o na função verão.

Feche a torneira enquanto se ensaboa e limpe a saída de água regularmente.

Procure ligar o chuveiro quando a maioria dos outros aparelhos estiver desligada.

Nunca altere a chave verão/inverno com o chuveiro ligado.

Refrigeradores:

Realize revisões periódicas nas borrachas de isolamento das portas e nos sensores de temperatura.

Evite abrir frequentemente, pois o ar quente exige mais energia para resfriar.

Instale o aparelho em locais ventilados, longe do fogão e da luz solar direta.

Entenda as bandeiras tarifárias:

Bandeira verde: Sem alterações nas tarifas e condições moderadas de produção de energia.

Bandeira amarela: Aumento de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Bandeiras vermelhas: Indicam necessidade urgente de economia de energia, com patamar 1 apresentando acréscimo de R$ 4,463 e patamar 2, o atual, com aumento de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.