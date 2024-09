Divulgação Aneel fez correção nesta quarta-feira (4); entenda

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta quarta-feira (4) a revisão da bandeira tarifária vermelha para setembro, corrigindo o patamar que anteriormente estava no nível dois para o nível um.

Com isso, a cobrança adicional na conta de luz, que impacta o custo da energia elétrica para consumidores residenciais e empresas, será inferior ao valor inicialmente previsto, apesar de ainda implicar em aumento na tarifa. Confira os valores:

Bandeira vermelha, patamar 1: acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 quilowatt-hora (kWh);

Bandeira vermelha, patamar 2: acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatt-hora (kWh).





No início do dia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia mencionado a possibilidade de uma revisão no nível da bandeira vermelha.

A bandeira tarifária é um mecanismo que aumenta o valor da conta de luz em períodos de baixa chuva e elevado consumo de energia, visando evitar o desperdício. Os recursos são destinados a uma conta específica do governo, utilizada para medidas como a mitigação da crise hídrica.

Conforme a Aneel, a correção foi realizada após a "retificação de informações do programa Mensal de Operação (PMO), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS)".

Com a mudança, a agência solicitou a revisão das informações e o recálculo dos dados. Além disso, a diretoria da Aneel afirmou que "processos de fiscalização serão instaurados para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição do PMO e no cálculo das bandeiras."

