A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (26) que 1.474.527 declarações de Imposto de Renda foram retidas na malha fina , o que representa 3,2% do total de documentos entregues até agora neste ano. Dentre as declarações afetadas, a maioria (71%) pertence a contribuinte s que alegam ter direito à restituição, enquanto 27% indicam imposto a pagar. Apenas 2% das declarações retidas resultaram em saldo zero, sem valores a restituir ou a pagar.

A Receita detalhou os principais motivos que levaram os contribuintes à malha fina:

Deduções (57,4%): As despesas médicas são a principal causa, representando 51,6% das retenções.

Omissão de rendimentos (27,8%): Este grupo inclui rendimentos que não foram declarados pelos titulares ou seus dependentes.

Diferenças no Imposto Retido na Fonte (9,4%): Refere-se a discrepâncias entre os valores informados pelos contribuintes e aqueles registrados pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).

Deduções de incentivo (2,7%): Inclui doações a fundos sociais e culturais feitas no ano da entrega da declaração.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente (1,6%): Relaciona-se a divergências entre as informações declaradas e as fornecidas pelos responsáveis pelo pagamento de rendimentos.

Imposto de Renda pago em 2023 (1,1%): Refere-se a diferenças entre o imposto pago informado na declaração e os dados registrados na Receita.

Ao todo, a Receita recebeu 45.481.689 declarações entre março e setembro de 2024, referente ao ano-base 2023. As declarações retidas na malha fina serão analisadas pela Receita, e, caso as informações sejam confirmadas, seguirão para o procedimento normal.

Como verificar se sua declaração está na malha fina?

Os contribuintes podem conferir a situação de sua declaração acessando o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível na plataforma da Receita Federal. Qualquer pendência estará identificada na seção "Pendências de malha", onde também é possível solicitar a regularização do documento.

