shutterstock Carteira de trabalho

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta sexta-feira (27) que foram criados 232.513 postos de trabalho em agosto , segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo, que representa a diferença entre admissões e demissões , ficou abaixo da previsão de 270 mil vagas, conforme estimativas do mercado.

No total, foram registradas 2.231.410 admissões e 1.998.897 desligamentos durante o mês. Os setores que se destacaram com saldos positivos incluem serviços, que somou 118.364 novas vagas, seguido pela indústria (+51.634), comércio (+47.761), construção (+13.372) e agropecuária (+1.401).

Além disso, dados do IBGE, publicados anteriormente, indicam que a taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto. Esse é o menor percentual registrado para esse período desde o início da série histórica em 2012. A população ocupada atingiu um novo recorde, chegando a 102,5 milhões, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o saldo total de postos de trabalho criados foi de 1.726.489. Nos últimos doze meses, entre setembro de 2023 e agosto de 2024, foram abertas 1.790.541 novas vagas, representando um crescimento de 19,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

