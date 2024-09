Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Número de pessoas ocupadas também atingiu recorde da série histórica

A taxa de desemprego do Brasil caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto , o menor nível para o período em toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Mensal, iniciada em 2012. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, terminado em maio, houve queda de 0,5 ponto percentual no índice de desocupação, que era de 7,1%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 7,8%.

A população desocupada caiu para 7,3 milhões. Sendo assim, houve recuo de 6,5% na comparação trimestral (cerca de 502 mil pessoas) e de 13,4% (1,1 milhão de pessoas) na anual. É o menor número de pessoas desocupadas no país desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015.

De acordo com o levantamento, a população ocupada - ou seja, o total de trabalhadores no país - teve alta de 1,2% no trimestre e chegou a 102,5 milhões, um novo recorde da série histórica iniciada em 2012.

Veja todos os destaques da pesquisa:

Taxa de desocupação: 6,6%

População desocupada: 7,3 milhões de pessoas

População ocupada: 102,5 milhões

População fora da força de trabalho: 66,5 milhões

População desalentada: 3,1 milhões

Empregados com carteira assinada: 38,6 milhões

Empregados sem carteira assinada: 14,2 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,4 milhões

Trabalhadores domésticos: 5,8 milhões

Empregadores: 4,3 milhões

Trabalhadores informais: 39,8 milhões

Taxa de informalidade: 38,8%

