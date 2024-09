Reprodução Plano Real completa 30 anos em 2024





O Banco Central lançou nesta terça-feira (24) o design da moeda de R$ 1 em comemoração ao trigésimo aniversário do Real. A moeda comemorativa foi desenvolvida em conjunto com a Casa da Moeda .

"Ao todo, em 2024, entrarão em circulação 137 milhões de moedas de 1 real. Desse montante, 45 milhões serão moedas comemorativas dos 30 anos do Real", explicou o Banco Central .

Características da moeda

Na frente, a efígie da República, já presente no design da moeda de circulação comum de um real, é acompanhada de linhas diagonais e do símbolo do padrão monetário (R$). Na borda dourada, aparecem escritos "30 Anos do Real" e "1994-2024", acompanhados de "Brasil", já utilizado na moeda padrão.

No verso, a nova moeda é igual à de circulação comum, com a imagem de uma esfera sobreposta por faixa e a constelação do Cruzeiro do Sul fazendo alusão à Bandeira Nacional. O valor de face "1 real" e a era "2024" completam a composição.





Plano Real

Implementado em 1º de julho de 1994, o chamado Plano Real foi um marco na história econômica do país ao debelar a hiperinflação. Ele foi criado pela equipe econômica chefiada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso , durante o governo do presidente da época, Itamar Franco.

Especialistas em economia afirmam que um ponto-chave do Plano Real foi o fato de ele não ter trazido nenhuma surpresa. Não houve confisco, não houve congelamento de preços, nem outra estratégia mirabolante, comuns em planos de moedas anteriores no Brasil.

