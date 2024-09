PEDRO LADEIRA (Arquivo) Sede do Banco Central do Brasil (BCB) em Brasília, em 29 de maio de 2012

Brasileiros com "dinheiro esquecido" no sistema de valores a receber do Banco Central (BC) têm até 16 de outubro para solicitar a recuperação dos valores, conforme anunciado pelo Ministério da Fazenda. O prazo de 30 dias começou a contar em 16 de setembro, quando foi publicada a lei da desoneração da folha de pagamentos.

Após esse período, haverá mais 30 dias para contestar a transferência dos valores para o Tesouro Nacional. Este novo prazo começará a contar a partir da publicação de um edital que detalhará onde estão os valores, incluindo o número da conta e a natureza do recurso.

Os interessados podem consultar se têm valores a receber no site do SVR (Sistema de Valores a Receber), onde ainda restam aproximadamente R$ 8,5 bilhões esquecidos em instituições financeiras, como bancos, administradoras de consórcios e cooperativas de crédito. Veja como fazer

O Ministério da Fazenda esclarece que, caso não haja manifestação após o segundo prazo, os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional. Se a contestação não for aceita, é possível recorrer ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para tentar recuperar o valor. Não foi especificado como será o processo de contestação.

Além disso, a lei permite que valores possam ser reivindicados na Justiça, com um prazo de seis meses contados a partir da publicação do edital do governo.

Embora um projeto de lei aprovado no Congresso tenha permitido o resgate de valores até dezembro de 2027, essa parte foi vetada pelo presidente Lula, pois conflitou com os prazos estabelecidos.

Onde pode haver dinheiro esquecido?



Contas encerradas sem saque.

Cobranças indevidas de tarifas.

Cotas de cooperativas de crédito.

Grupos de consórcios extintos.

Saldo em contas pré-pagas ou pós-pagas encerradas.

Valores a serem devolvidos reconhecidos por instituições financeiras.

Como consultar?

Acesse o site do BC.

Clique em "Consulte valores a receber" ou "Acesse o Sistema de Valores a Receber".

Preencha os campos com CPF ou CNPJ e data de nascimento.

Se houver valores, clique em "Acessar o SVR".

Faça login com conta gov.br (nível prata ou ouro).

Acesse "Meus Valores a Receber" e siga as orientações para solicitação.

Pessoas falecidas

Um herdeiro ou representante legal pode consultar os valores de uma pessoa falecida, preenchendo um termo de responsabilidade. O procedimento é semelhante ao de consulta de valores pessoais.

CNPJ inativo

O representante legal de uma empresa inativa pode acessar o sistema usando uma conta gov.br e assinar um termo de responsabilidade para verificar os valores da empresa. Após localizar a instituição, deve combinar como apresentar a documentação necessária.



