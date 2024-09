Agência Brasil A decisão de proibir a venda está relacionada ao fato de os azeites serem comercializados por estabelecimentos desconhecidos





A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda dos azeites de oliva extra virgem das marcas Serrano e Cordilheira no Brasil . A medida foi tomada devido à falta de informações sobre as empresas fabricantes, o que levou à proibição de todos os lotes dessas marcas.

A determinação inclui a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos em território nacional. A Anvisa também ordenou a apreensão dos produtos que ainda estão em circulação no mercado.

A decisão de proibir a venda está relacionada ao fato de os azeites serem comercializados por estabelecimentos desconhecidos, o que infringe a legislação brasileira.





Além dos azeites, a Anvisa suspendeu a venda, distribuição, propaganda e uso de um lote específico de coco ralado da marca Coco & Cia, após testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal detectarem níveis insatisfatórios de dióxido de enxofre no produto.

