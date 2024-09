Edilson Rodrigues/Agência Senado Pesquisa mostra que tanto estudo presencial quanto atuar na própria área ajudam a aumenta salário

O Samesp publicou uma pesquisa sobre empregabilidade no Brasil. As informações revelam dados como: cursos com menos pessoas na área, áreas com mais pessoas empregadas, e diferenças salarias.

Mais de 30% das pessoas que se formaram em História não trabalha na área no Brasil. As informações são do Instituto Samesp, que entre agosto e setembro de 2024, entrevistou cerca de 5,6 mil egressos de faculdades públicas e privadas.

Além do curso de História, outros cursos com nível parecido de desemprego após nível superior são relações internacionais, serviço social, radiologia, enfermagem, química e nutrição.

A lista mostra as faculdades com o maior índice de formados que não atuam na área:

História (31,6% de desempregados)

Relações internacionais (29,4% de desempregados)

Serviço social (28,6% de desempregados)

Radiologia (27,8% de desempregados)

Enfermagem (24,5% de desempregados)

Química (22,2% de desempregados)

Nutrição (22% de desempregados)

Logística (18,9% de desempregados)

Agronomia (18,2% de desempregados)

Estética e cosmética (17,5% de desempregados)

Além da desempregabilidade, há os cursos com maior nível de formados empregados na própria área. São eles:

Medicina (92% de empregados)

Farmácia (80,4% de empregados)

Odontologia (78,8% de empregados)

Gestão da tecnologia da informação (78,4% de empregados)

Ciência da computação (76,7% de empregados)

Medicina veterinária (76,6% de empregados)

Design (75% de empregados)

Relações públicas (75% de empregados)

Arquitetura e urbanismo (74,6% de empregados)

Publicidade e propaganda (73,5% de empregados)

Existe, ainda, um terceiro grupo formado em curso superior, mas atua em áreas não relacionadas.

Empregado fora da área. Chama atenção o curso de Relações Internacionais, que aparece entre os níveis de não-empregados entre os principais tópicos, mas também, em quem trabalha fora da área:

Engenharia química (55,2% de empregados em outra área)

Relações internacionais (52,9% de empregados em outra área)

Radiologia (44,4% de empregados em outra área)

Engenharia de produção (42,4% de empregados em outra área)

Processos gerenciais (41,2% de empregados em outra área)

Gestão de pessoas/RH (40,5% de empregados em outra área)

Jornalismo (40,4% de empregados em outra área)

Biologia (40,0% de empregados em outra área)

Química (38,9% de empregados em outra área)

História (36,8% de empregados em outra área)

Valores de remuneração

As pessoas com melhor valor de salários são as formadas na própria área de formação. Estas recebem, em média, R$ 4.494, contra R$ 3.523 que trabalham fora da área. É uma diferença de cerca de 27,5%.

Também recebem um salário maior pessoas formadas em curso presencial do que pessoas formadas em EAD; a diferença é de 22,9% a mais: R$4.204 contra R$3.422.

