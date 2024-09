Divulgação O livro "O que não te ensinaram sobre networking" aborda a arte de construir e manter conexões





O empresário cearense Allan Christyan lança seu livro "O que não te ensinaram sobre networking", que aborda a importância da construção de redes de relacionamentos profissionais, um tema pouco explorado na literatura de empreendedorismo brasileira.

A obra se destaca por ser um guia prático e acessível, oferecendo orientações para o desenvolvimento de habilidades de networking.

Allan, inspirado por suas próprias experiências no ramo jurídico e acadêmico, busca compartilhar suas lições e insights sobre como o networking pode ser uma ferramenta crucial para o sucesso profissional.

“O networking não é apenas sobre fazer contatos; é sobre cultivar relacionamentos que podem gerar oportunidades reais”, explica o empresário.

O livro "O que não te ensinaram sobre networking" aborda a arte de construir e manter conexões, oferecendo dicas práticas, exemplos reais e experiências pessoais para desmistificar o networking, mostrando que essa habilidade pode ser aprendida por qualquer um.





Autor organiza dois eventos

Para celebrar o lançamento, Allan organizou dois eventos gratuitos, um em Fortaleza e outro em sua cidade natal, Marco, nos quais o público poderá conhecer mais sobre o tema e interagir com o autor.

Confira:

Fortaleza: 25 de setembro de 2024, às 18h30, no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará;

Marco: 26 de setembro de 2024, às 18h30, no Colégio Manuel Osterno Silva.

Segundo o autor, a obra busca preencher uma lacuna na literatura brasileira sobre networking, visando inspirar profissionais e jovens que estão entrando no mercado de trabalho.

“Construir conexões é um investimento que traz retornos ao longo da vida. Quero que as pessoas vejam o valor nas relações que cultivam”, concluiu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.