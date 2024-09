Reprodução Logotipo do banco Wise

Nesta sexta-feira (20), o banco Wise desativou as contas de clientes brasileiros residentes na Europa sem qualquer justificativa ou aviso prévio . Os usuários não conseguiram acessar os valores depositados na instituição por meio do aplicativo.

O banco Wise opera como uma corretora de câmbio online, que também oferece uma conta digital multimoeda e um cartão internacional aos clientes. Em 2023, a instituição alcançou a marca de 16 milhões de usuários no mundo e 1 milhão no Brasil.

Ao acessarem o aplicativo do banco, os clientes se deparam com uma mensagem na qual a instituição informa que não pode dizer a razão dos fechamentos e que as eventuais contestações serão analisadas. "Não podemos compartilhar o motivo específico pelo qual estamos desativando a sua conta. Como uma instituição financeira regulamentada, há informações limitadas que podemos compartilhar quando desativamos uma conta", diz o banco.

Em nota, a instituição afirma que está operando normalmente, e que o encerramento das contas é pontual:

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

"Estamos operando normalmente. Desativações são ações pontuais, que acontecem por diferentes razões, entre elas o uso indevido da conta de acordo com nosso Termos de Uso e Política de Uso Aceitável em cada região. Qualquer dúvida, o cliente pode entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente em Português, disponível 24h por dia, todos os dias da semana: 0800 878 1204".

O fechamento de contas de clientes brasileiros em continente europeu acontece dias depois da plataforma informar que recebeu licença de Instituição de Pagamento (IP) do Banco Central do Brasil.

Reclamações

O Wise soma mais de 8.400 denúncias no portal Reclame Aqui, com 99.5% de denúncias respondidas pela empresa. Além das reclamações sobre o fechamento das contas sem justificativa, a maioria está relacionada ao problema "não recebi", que é quando o banco não envia a transferência para a conta de destino.

Banco Wise

A empresa, que se chamava TransferWise até 2021, foi cofundada pelos estonianos Kristo Käärmann e Taavet Hinrikus em 2011. Cinco anos depois, passou a operar no Brasil.

No site oficial, o Wise é definido como "a melhor forma de movimentar dinheiro entre países".

"Milhões de pessoas e empresas confiam na Wise para administrar o seu dinheiro, e têm o benefício de economizar em tarifas bancárias e tempo. Com a conta da Wise, elas mantêm saldos em mais de 50 moedas e usam o nosso cartão de débito para fazer compras e gastar no exterior", diz o site.

O Wise tem parcerias com outros bancos como o Monzo, a Bolt e o GoCardless, e tem na sua lista de acionistas nomes como o do empresário britânico fundador do conglomerado Virgin, Richard Branson, e o co-fundador do PayPal, Max Levchin.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .