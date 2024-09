Divulgação _





Na última quarta, ninguém acertou os 6 números sorteados pela Powerball dos EUA : 1; 11; 22; 47; 68 e 7 . O jackpot, então, acumulou 195 milhões de dólares, equivalente a R$1 bilhão . O próximo sorteio será neste sábado, 21 de setembro, e os brasileiros podem participar online.

Ganhadores da Powerball

Só em 2024, 7 pessoas já levaram prêmios maiores da Powerball e milhares ganharam prêmios secundários. O últimos 2 jackpots caíram em duas segundas-feiras seguidas em agosto, nos dias 12 e 19.

Quanto mais acumulada, mais pessoas tentam a sorte na Powerball. O próximo sorteio é a oportunidade perfeita para competir por milhões de dólares antes que outro sortudo vença!

Como jogar na Powerball online de R$1 bilhão

1. Acesse a página da Powerball na TheLotter



2. Clique em JOGAR na parte inferior da tela. Faça seu cadastro e escolha o método de pagamento (PIX, boleto o crédito). Os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo escaneado na sua conta pessoal antes do sorteio.



3. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Powerball, a T heLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

Loterias americanas x brasileiras: qual a melhor?

As loterias americanas, como a Powerball , são famosas por acumular prêmios enormes, incluindo um recorde mundial de US$2.04 bilhões (aproximadamente R$10 bilhões). Já os prêmios da Mega-Sena, como o recorde de R$378 milhões, não chegam aos pés desses valores impressionantes. A própria Mega da Virada, que sorteou seus R$570 milhões, é muito menor que o atual prêmio da Powerball.

Além disso, as loterias americanas tem prêmios mínimos de US$20 milhões (quase R$100 milhões), enquanto o prêmio mínimo no Brasil é de R$3 milhões.

Jogadores ganham $1 milhão na Powerball com a TheLotter

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball , pois um jogador de El Salvador ganhou um prêmio de US$1 milhão jogando na loteria usando o serviço. O sortudo comprou um bilhete de três linhas e escolheu preenchê-lo com o botão de números aleatórios na plataforma. Uma decisão que o levou a acertar todos os 5 números principais, faltando apenas o Powerball!

Um jogador uruguaio também teve a mesma sorte! Ele escolheu seus números de sempre no sorteio de 26 de setembro de 2023, acertou os 5 números principais e levou 1 milhão de dólares para casa.

Além deles, outros latinos faturaram apostando nessa loteria, incluindo 2 brasileiros que em 2023 levaram $50.000 dólares cada.

Jogue hoje mesmo!

Compre agora seus ingressos oficiais da Powerball para o próximo sorteio desse sábado, 21 de setembro e tenha a chance de ganhar US$195 milhões, mais de R$1 bilhão podem ser seus!





A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse www.rgf.org.mt/