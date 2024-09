Divulgação aeroporto de guarulhos

Quase dois meses após seu lançamento, o programa Voa Brasil , destinado a aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), comercializou apenas 10.422 passagens para 67 destinos domésticos. Esse número representa menos de 1% dos três milhões de assentos disponíveis pelas companhias aéreas, conforme dados do Ministério de Portos e Aeroportos informados ao jornal O GLOBO.

Inaugurado em 24 de julho, após um atraso de quase um ano, o programa oferece passagens por até R$ 200 por trecho, exclusivas para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Apesar do baixo volume de vendas, Tomé Franca, secretário de Aviação Civil, defendeu que o programa está cumprindo seu objetivo de inclusão social. O governo espera beneficiar pelo menos 1,5 milhão de aposentados.

"Nosso foco é a inclusão social, permitindo que brasileiros que nunca voaram ou que não voaram nos últimos 12 meses tenham acesso ao transporte aéreo", declarou Franca ao jornal O GLOBO. Ele também destacou que a oferta de 3 milhões de assentos considera um período de 12 meses e varia conforme a ocupação dos voos.

Um executivo do setor aéreo apontou que o baixo volume de vendas se deve ao fato de que o custo total da viagem vai além do preço da passagem. "As pessoas têm outros gastos, como tarifas de embarque, alimentação e hospedagem. As companhias apoiaram o programa, mas não esperam grandes resultados", afirmou.

No que diz respeito aos destinos mais procurados, São Paulo lidera com 2.918 reservas, seguido pelo Rio de Janeiro com 963 e Fortaleza com 922. Outras cidades populares incluem Recife, Salvador, Brasília e Belo Horizonte. O Voa Brasil disponibilizou mais de 600 opções de trechos para cerca de 70 cidades, com 45% dos voos para o Sudeste e 40% para o Nordeste. Fortaleza destacou-se como a cidade mais buscada no Nordeste, com um em cada quatro bilhetes vendidos para aeroportos do Ceará.

O funcionamento do Voa Brasil se dá por meio de uma parceria entre o Ministério de Portos e Aeroportos e as principais companhias aéreas do país, sem envolvimento de subsídios governamentais. O programa é exclusivamente voltado para aposentados do Regime Geral de Previdência Social, independentemente da renda, que não tenham voado nos últimos 12 meses.

O Ministério de Portos e Aeroportos planeja lançar uma segunda fase do programa no primeiro semestre de 2025, desta vez beneficiando estudantes de instituições de ensino público.

