Gabriel Araújo Para ter direito à compra, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses

O programa Voa Brasil, que proporciona passagens aéreas de até R$ 200, terá enfoque apenas em aposentados na primeira fase. Antes, o governo previa que o programa também incluísse alunos do Programa Universidade Para Todos (Prouni) – de bolsas universitárias para alunos de baixa renda.

Contudo, o governo agora deve reavaliar o resultado da oferta de passagens.

No primeiro ano, está planejada a disponibilidade de 3 milhões de bilhetes para venda. A previsão mais recente é que o lançamento do programa Voa Brasil ocorra até o final de julho, contudo, essa data ainda está sujeita à aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como vai funcionar?

Para realizar a compra, o aposentado não pode ter realizado viagens aéreas nos últimos 12 meses.

Será desenvolvido um site para facilitar a busca por bilhetes com preços de até R$ 200 por trecho. Segundo autoridades do governo envolvidas nas negociações, o aposentado precisará se cadastrar no portal gov.br. Com base nessas informações, o sistema verificará se a pessoa voou de avião nos últimos doze meses.

Ao encontrar um bilhete desejado, o aposentado será redirecionado pelo portal para o site da própria companhia aérea, onde poderá finalizar a compra diretamente.

No Brasil, há mais de 23 milhões de aposentados.





Atraso do programa

O Voa Brasil foi anunciado em março de 2023 pelo então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que deixou a pasta sem o lançamento do programa.

Silvio Costa Filho assumiu o ministério em setembro e, em dezembro, disse que o programa só estaria disponível em 2024.

O Voa Brasil voltou a ser tratado entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a Casa Civil nos últimos dias. A expectativa é de que o programa seja lançado e comece a funcionar logo após o aval de Lula.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.