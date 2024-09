Unsplash/Alexander Grey O dolar fechou cotado em R$ 5,4883





O dólar fechou em queda pela 5ª vez seguida nesta terça, 17. O evento é às vésperas da “ Superquarta ”, evento nos quais as reuniões que definem taxas de juros do Brasil e dos EUA coincidem e caem na mesma quarta.

O Brasil e economistas prestam atenção na quarta. Amanhã, deverão ser tomadas novas decisões para políticas monetárias que influenciam diretamente nas taxas de juros.

Por ora, o mercado aposta principalmente na alta da Selic, taxa básica de juros do Brasil. Já o Federal Reserve, banco central dos EUA, deve iniciar ciclo de cortes de juros.





Queda do dolar

O dolar fechou cotado em R$ 5,4883 com recuo de 0,39%. A baixa do dia foi R$ 5,4785. Assim, acumulam-se queda de 1,42% na semana e 2,56% no mês; porém, aumento do ano foi de 13,10%.

Ibovespa

O Ibovespa teve queda no dia. Um recuo de 0,12% o deixou com 134.960. Isso acumula 0,06% de ganho na semana, 0,77% de baixa no mês, e 0,58% de alta no ano.

