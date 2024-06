Unsplash/Alexander Grey Dólar aumentou por questões externas e declarações de Lula





Nesta quarta-feira (12), o dólar alcançou a marca de R$ 5,40, atingindo seu nível mais elevado desde 4 de janeiro de 2023, quando encerrou em R$ 5,45. O aumento expressivo da moeda norte-americana aconteceu após a decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) de manter inalteradas as taxas de juros básicas, situadas entre 5,25% e 5,50% ao ano, o maior índice desde 2021. A manutenção das taxas foi amplamente antecipada pelo mercado financeiro.

Quando o Federal Reserve dos Estados Unidos mantém suas taxas de juros elevadas, os impactos são significativos nos mercados globais, incluindo o Brasil. O aumento das taxas de juros americanas torna os investimentos em ativos denominados em dólar mais atrativos.

Isso gera uma maior demanda pela moeda norte-americana, já que investidores ao redor do mundo buscam alocar seus recursos nos Estados Unidos, buscando retornos mais substanciais.

Essa crescente demanda pelo dólar resulta em sua valorização em relação a outras moedas, incluindo o real brasileiro. A valorização da moeda norte-americana encarece as importações para o Brasil, uma vez que muitas transações internacionais são cotadas em dólar.

Tal cenário pode gerar um aumento nos custos para as empresas brasileiras que dependem de insumos importados ou possuem dívidas em dólar, impactando suas margens de lucro.

Além disso, a valorização do dólar e a consequente saída de capitais estrangeiros podem exercer pressões inflacionárias no Brasil. O encarecimento dos produtos importados tende a elevar os preços domésticos, o que pode levar o Banco Central do Brasil a aumentar suas próprias taxas de juros para controlar a inflação.

Esse movimento pode desacelerar o crescimento econômico e afetar negativamente o mercado de ações, já que o custo do crédito se eleva e o consumo e investimento tendem a diminuir.

Por fim, as expectativas dos investidores desempenham um papel crucial nesse cenário. Quando o Fed indica taxas de juros mais altas, os mercados financeiros ao redor do mundo reagem imediatamente, aumentando a volatilidade e levando a ajustes nas carteiras de investimento.

No Brasil, isso pode resultar em quedas acentuadas na bolsa de valores, à medida que os investidores buscam reduzir sua exposição a ativos considerados mais voláteis ou de maior risco.





Frase de Lula e questões políticas



Outro fator que contribuiu para a valorização do dólar foi a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ressaltou a importância de abordar a questão social na agenda econômica.

As incertezas políticas entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, especialmente relacionadas à austeridade fiscal do governo federal após a mudança do déficit zero de 2024 para 2025, também influenciaram o cenário econômico.

No mercado acionário, o Ibovespa registrou uma queda de 1,35%, passando de 121.644 para 119.997 pontos.

