Dados atualizados do Banco Central mostram que existem R$ 8,56 bilhões disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR) , ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. No sistema, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum "dinheiro esquecido" em banco, consórcio ou outra instituição.

Caso um projeto de lei já aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados seja sancionado pelo presidente Lula, titulares de "dinheiro esquecido" terão até 30 dias para sacar os valores.

O Banco Central do Brasil (BC) informou ainda que uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões no SVR. Entre pessoas jurídicas, o valor mais alto disponível para resgate é de R$ 30,4 milhões. O maior saque de "dinheiro esquecido" feito por uma única pessoa física até agora foi de R$ 2,8 milhões. A bolada foi resgatada em julho de 2023, após consulta no SVR.

Maiores valores já sacados por pessoas físicas:

O maior resgate foi no valor de R$ 2,8 milhões, em julho de 2023;

A segunda quantia mais alta foi de R$ 1,6 milhão, em março de 2022;

Já a terceira maior cifra foi de R$ 791 mil, em março de 2023.

Entre pessoas jurídicas:

O maior valor foi de R$ 3,3 milhões, resgatado em março de 2023;

O segundo maior, de R$ 1,9 milhão, foi feito em junho de 2023;

O terceiro, de R$ 610 mil, em setembro de 2024.





Valores disponíveis

De acordo com o Banco Central, 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar (1,8%); 5,1 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos (9,9%). Entre R$ 10,01 e R$ 100,00, são 13,2 milhões de contas (25,3%).

A maior parcela de beneficiários é de quem tem até R$ 10: 32,9 milhões de pessoas (63%). Os números atualizados pelo BC no dia 6 de setembro consideram o total de contas.

Como consultar o dinheiro esquecido

É possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, através do site https://valoresareceber.bcb.gov.br .

Através do sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução.





Caso não tenha uma chave cadastrada, é preciso entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. É preciso tomar cuidado com golpes e sites falsos.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

