Agência Senado Caso seja sabatinado pelo CAE do Senado, Galípolo precisará passar por plenário da Casa





Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado , definiu a data na qual o plenário votará a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central . O anúncio foi feito na quarta e colocou a votação para 8 de outubro, após o primeiro turno das eleições 2024 .

Porém, como informou o presidente do Senado, Galípolo poderá ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes disso. A decisão será do presidente da CAR, Vanderlan Cardoso (senador pelo PSD-GO).

Antes de passar pela nomeação oficial, Galípolo - indicado ao cargo por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - precisaria ser sabatinado pela CAE do Senado e aprovado, depois, pelo plenário da Casa.

Cardoso disse na terça, 3, que a sabatina para Galípolo “provavelmente” acontecerá em 17 de setembro. No mesmo dia, haverá o primeiro dia de reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central. Galípolo ocupa o cargo de diretor de Política Monetária do BC.





Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado, será relator da indicação - e classificou data da votação sugerida por Pacheco como “absolutamente razoável”:

“O próprio mercado, e vou me arriscar a dizer que o próprio atual presidente do BC, sabe da importância da gente sinalizar ao mercado quem vai conduzir a política monetária brasileira.”

