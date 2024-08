Pedro França/Agência Senado Gabriel Galípolo precisa ter presidência aprovada pelo Senado antes de assumir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou, nesta sexta-feira (30), Gabriel Galípolo , indicado por ele para assumir a presidência do Banco Central (BC) no lugar de Roberto Campos Neto.

Em entrevista a um programa de rádio de João Pessoa, na Paraíba, o mandatário afirmou que Galípolo é uma "pessoa competentíssima" e um "brasileiro que gosta do Brasil".

"Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, 'olha, tem que aumentar o juro', ótimo, aumente", disse o petista, que tem criticado frequentemente a taxa de juros em 10,5% ao ano por considerá-la elevada.

O mandatário garantiu que Gabriel Galípolo será "independente", mas criticou essa posição. Lula argumentou que não faz sentido ele ter controle sobre a indicação, como era em seus outros mandatos.

"Eu sinceramente acho que o presidente tem o direito de indicar e tirar se não gostar. E se ele [Galípolo] fizer uma coisa muito errada, o que eu faço? Não sei quem criou a ideia que é intocável, é um ser superior a tudo", questionou.

