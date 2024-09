Ricardo Stuckert/PR Proposta orçamentária de 2025 foi enviada ao Congresso na última sexta-feira (30)

O Governo Federal apresentou a proposta para o Orçamento de 2025 sem prever reajuste na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) . Enviado ao Congresso Nacional na última sexta-feira (30), o novo texto mantém a isenção apenas para quem recebe até dois salários mínimos por mês, sem previsão de reajuste da faixa.



A proposta orçamentária de 2025 foi detalhada nesta segunda-feira (2) pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.

Quem está isento do Imposto de Renda?

Atualmente, quem recebe mensalmente até R$ 2.824 (valor de dois salários mínimos) pode solicitar isenção no IR. Aqueles que possuem renda de até R$ 2.259,20 estão isentos e conseguem ainda um desconto simplificado de R$ 564,80. Para atualizar a faixa de isenção, o governo enviou um projeto de lei separado ao Congresso.

Quem precisa pagar o IR tem o tributo recolhido na fonte, descontado do salário. Posteriormente, o contribuinte pode ter parte do valor restituído, ou pagar mais IR através da declaração anual de ajuste.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, informou que, caso o governo decida manter o limite de isenção em dois salários mínimos para o Orçamento de 2025 , será necessário uma medida que compense a perda de arrecadação.





Em 2024, a renda de R$ 2.259 a R$ 2.826 é tributada em 7,5%. De até R$ 3.751, a tributação é de 15%. Na faixa até R$ 4.664, o imposto cobrado é de 22,5%. A partir desse valor, a alíquota possui o valor de 27,5%.

Promessa de Lula

Durante a campanha para Presidente da República em 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu isentar do Imposto de Renda os brasileiros que ganham até R$ 5 mil por mês até o fim de seu mandato.

