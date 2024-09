shutterstock O preço médio de venda residencial em agosto de 2024 foi de R$ 9.147 por metro quadrado





De acordo com o Índice FipeZAP de Venda Residencial , que monitora os preços de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, os valores das residências apresentaram um aumento de 0,76% em agosto de 2024.

O índice também revelou variações nos preços de acordo com o número de dormitórios dos imóveis.

No acumulado do ano, a alta registrada foi de 5,13%, superando a inflação geral no período. Nos últimos 12 meses, o índice apontou uma valorização de 6,87%, também acima da inflação.

O preço médio de venda residencial em agosto de 2024 foi de R$ 9.147 por metro quadrado, com variações entre as cidades monitoradas. Florianópolis, em Santa Catarina, registrou o preço mais elevado, com R$ 11.525 por metro quadrado.

Em seguida, Vitória, no Espírito Santo, apresentou um preço médio de R$ 11.383 por metro quadrado. São Paulo, a capital paulista, teve um preço médio de R$ 11.145 por metro quadrado.

Outras capitais que também registraram preços altos incluem Curitiba, no Paraná, com R$ 10.242 por metro quadrado, e Rio de Janeiro, no estado homônimo, onde o preço médio foi de R$ 10.178 por metro quadrado.

Essas cinco capitais se destacaram como as mais caras do Brasil em termos de preço de venda residencial.

O Índice FipeZAP de Venda Residencial serve como um indicador ao mercado imobiliário, refletindo as variações nos preços de imóveis residenciais e ajudando a orientar compradores, vendedores e investidores em suas decisões.





