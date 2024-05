Ivonete Dainese Entre as cidades que se destacaram nesse cenário, Curitiba (PR) liderou com uma valorização de +6,54%





De acordo com os últimos dados divulgados pelo Índice FipeZap de Venda Residencial, os preços dos imóveis no Brasil continuam a apresentar um crescimento acima da inflação. O balanço parcial dos quatro primeiros meses de 2024 acumulou uma alta de 2,17%, superando índices como o IGP-M/FGV (-0,60%) e as variações do IPCA para o mesmo período.

Entre as cidades que se destacaram nesse cenário, Curitiba (PR) liderou com uma valorização de +6,54%, seguida por João Pessoa (+5,08%), Recife (+4,19%), Goiânia (+3,88%), e Maceió (+3,79%).

Essa tendência também se refletiu no índice geral das 50 cidades brasileiras monitoradas, que registrou um aumento de 0,66% em abril de 2024, representando uma nova aceleração em relação ao mês anterior (+0,64%).

Em termos de variação acumulada nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap apontou uma valorização de 5,76% nos imóveis residenciais, superando o IGP-M/FGV (-3,04%) e as estimativas de inflação ao consumidor pelo IPCA.



Uma análise por tipo de imóvel revelou que unidades com um dormitório apresentaram uma valorização acima da média, com um aumento de +5,64%, enquanto unidades com dois dormitórios registraram uma alta relativamente menor de +5,09%.

Quanto ao preço médio de venda residencial, calculado a partir dos anúncios de imóveis para venda em abril de 2024 nas 50 cidades monitoradas, o Índice FipeZap apontou um valor médio de R$ 8.902 por metro quadrado.

Veja quais as cidades mais caras por preço médio:



Vitória - R$ 11.206/m²



Florianópolis - R$ 11.144/m²



São Paulo - R$ 10.858/m²



Rio de Janeiro - R$ 10.048/m²



Curitiba - R$ 9.663/m²



