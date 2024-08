Brasil Econômico Os salários variam de R$ 1.200,00 a R$ 37.731,80





Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o Brasil , oferecendo um total de 34.665 vagas distribuídas por diversas cidades e níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.200,00 a R$ 37.731,80, contemplando desde cargos de nível fundamental até posições que exigem formação superior .

No Tribunal de Contas do Distrito Federal, está aberta uma vaga para Auditor de Controle Externo, com um salário de R$ 37.731,80. Já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está oferecendo cinco vagas para o cargo de Juiz Substituto, com remuneração de R$ 35.845,21.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco oferece 30 vagas para Juiz Substituto, com salários de até R$ 34.052,96. Em Minas Gerais, o Ministério Público está com 70 vagas abertas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com salários que também podem chegar a R$ 34.052,95.

No Paraná, a Procuradoria Geral do Estado tem quatro vagas disponíveis para o cargo de Procurador do Estado, com remuneração de até R$ 32.350,31. No estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça oferece 237 vagas para diversos cargos, com salários que podem atingir R$ 32.350,05.

Além desses concursos, outras oportunidades estão disponíveis em diferentes municípios. Em Manaus, a Câmara Municipal está oferecendo 200 vagas para cargos de Assistente Legislativo, Técnico Legislativo e Analista Legislativo, com salários que variam de R$ 3.500,00 a R$ 17.784,24.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, a Prefeitura está com inscrições abertas para 70 vagas em diversas áreas, com salários que variam de R$ 1.465,36 a R$ 12.000,00. Mozarlândia, em Goiás, oferece 50 vagas com remuneração de até R$ 9.500,00.

Outras cidades com concursos abertos incluem Votuporanga, São Paulo, onde a Prefeitura oferece 120 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.200,00 e R$ 8.000,00.





Em Juazeiro do Norte, Ceará, a Prefeitura está com 300 vagas abertas para diversas áreas, com salários de até R$ 7.500,00. Em Aracaju, Sergipe, há 150 vagas disponíveis com salários que variam de R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00.

A variedade de concursos públicos abertos abrange tanto as capitais quanto os municípios do interior, oferecendo uma ampla gama de oportunidades para quem busca estabilidade no setor público.

