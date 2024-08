Reprodução/Twitter - 28/03/2023 Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, discursando em evento em Brasília

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, revelou que o recente pente-fino realizado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) identificou 45 mil pagamentos indevidos de auxílios temporários, especialmente o auxílio-doença. Segundo Lupi, esses casos representam 45% do total de auxílios revisados até o momento.



Em entrevista ao jornal O Globo, Lupi expressou preocupação com o alto número de benefícios indevidos, destacando que muitos beneficiários que recuperaram a capacidade de trabalho continuam a receber o auxílio. "Se a pessoa ficou boa, não há por que continuar recebendo o auxílio-doença", afirmou o ministro.

Lupi também mencionou que há uma quantidade significativa de beneficiários que retornaram ao mercado de trabalho sem comunicar o INSS, contribuindo para a irregularidade dos pagamentos.

A revisão dos benefícios foi iniciada há pouco mais de um mês e já abrangeu cerca de 100 mil pagamentos. A expectativa é revisar outros 800 mil benefícios até o final deste ano.

Entre 2015 e 2023, o número de beneficiários aumentou em 1,6 milhão, representando um crescimento de 37,3%. Em comparação com 2022, houve um crescimento de 14,4%, adicionando 751,6 mil novos beneficiários.

