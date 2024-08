FreePik Concurso público

Nesta terça-feira (20), o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) publicou o gabarito oficial das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) . Muitos candidatos estão se perguntando quantas questões precisam acertar para ter chances de conquistar uma vaga e como funciona a nota de corte para cada bloco de cargos.



Para o Bloco 8, que oferece 692 vagas distribuídas em 8 cargos de nível intermediário, a aprovação requer que o candidato obtenha no mínimo 30% dos pontos possíveis nas provas objetivas, o que equivale a acertar pelo menos 18 das 60 questões. Além disso, é necessário não obter nota zero na redação para ser considerado aprovado.

Os candidatos do Bloco 8 realizaram uma prova objetiva pela manhã, com 15 questões de Língua Portuguesa e uma Redação. À tarde, enfrentaram mais 45 questões objetivas sobre Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira, com opções de resposta variando entre A, B, C, D e E.

Para os Blocos 1 a 7, destinados a cargos de nível superior, a determinação do número mínimo de questões corretas é mais complexa. Nesses blocos, o candidato deve atingir ao menos 40% dos pontos nas provas objetivas, que incluem questões de conhecimento geral pela manhã e questões específicas à tarde. É fundamental também não tirar nota zero na prova discursiva.

Durante a manhã, todos os candidatos responderam 20 questões objetivas de conhecimento geral, enquanto à tarde enfrentaram uma prova de 50 questões específicas para cada bloco. Cada questão nas provas de conhecimento específico tinha um peso ponderado, ou seja, algumas questões valiam mais pontos dependendo do cargo pretendido.

Cada bloco foi dividido em eixos temáticos com diferentes pesos. O candidato pode consultar o peso de cada eixo temático para o cargo desejado no Anexo V de cada edital. Para calcular a Nota Final Ponderada (NFP), a fórmula inclui a soma da nota da prova de conhecimentos gerais, da prova de conhecimentos específicos, da prova discursiva e da prova de títulos, quando aplicável.

A nota final da prova de conhecimentos específicos é calculada multiplicando o número de acertos em cada eixo temático pelo peso correspondente. Por exemplo, no Bloco 4, que cobre Trabalho e Saúde do Servidor, as questões dos eixos 4 (Segurança e Saúde do Trabalhador) e 5 (Direito do Trabalho) têm um peso 3, enquanto o eixo 3 (Sociologia e Psicologia) tem peso 2. Outras questões possuem peso 1.

Para cargos como auditor-fiscal do trabalho, as questões dos eixos relacionados a segurança e saúde do trabalhador e direito do trabalho são mais valorizadas. Já para o cargo de analista técnico de políticas sociais, o eixo sobre gestão governamental tem o maior peso.