Reprodução R$ 17 mil em moedas

Em uma cena inusitada, um homem pagou R$ 17 mil em moedas para adquirir um carro em uma loja de seminovos em São José, na Grande Florianópolis. O pagamento foi feito com 13 galões de água cheios de moedas, o que causou grande surpresa entre os funcionários da revenda.



O carro adquirido foi um Honda City 2015, cujo valor total era de R$ 65 mil. De acordo com Aliatan Gomes, responsável pela venda, o pagamento em moedas foi complementado por uma transferência via PIX. A equipe da loja teve que contar cada moeda manualmente. "Nunca vimos ou pegamos casos assim", declarou Gomes, visivelmente surpreso.

O comprador, que pediu para manter sua identidade em sigilo, revelou ao g1 que optou por pagar com moedas após acumular o dinheiro ao longo de vários anos. "Eu sempre guardo assim, já é a segunda vez. E tem que trocar com os outros quando tem um volumezinho legal. Vou começar de novo, só que agora só com [moedas] de um real, têm muito volume aquelas moedas", explicou.

O pagamento foi feito com moedas de 5 centavos a 1 real. John Raupp, proprietário da revenda, comentou que, em 14 anos de operação, nunca havia visto uma situação semelhante.

"Nos apavoramos quando vimos as moedas", brincou Raupp. O cliente visitou a loja no sábado (17) para verificar o carro e voltou na segunda-feira (19) para concluir a compra com as moedas, conforme havia informado previamente ao vendedor sobre a quantia disponível.