Nesta terça-feira (20), os candidatos ao "Enem dos Concursos" podem acessar os gabaritos preliminares das provas objetivas. A publicação ocorre no portal oficial onde as inscrições foram feitas, no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login. É necessário fazer login com as credenciais da conta gov.br e acessar a Área do Candidato para consultar o gabarito.

Os gabaritos serão considerados preliminares, o que significa que ainda será possível apresentar recursos se houver discordância em relação às respostas fornecidas. O prazo para entrar com recursos estará disponível após a divulgação dos gabaritos.

O cronograma das próximas etapas inclui a disponibilização do cartão-resposta dos candidatos no dia 10 de setembro, enquanto as notas finais, que incluem as avaliações das questões dissertativas e da redação, serão divulgadas em 8 de outubro. Os resultados finais, que determinarão a classificação e a aprovação dos candidatos, estão previstos para 21 de novembro.

Além da divulgação das notas, o CNU realizará uma série de procedimentos, como a perícia médica para candidatos com deficiência, a verificação da condição declarada para candidatos negros e a checagem documental complementar para candidatos indígenas. Em alguns casos, será necessária uma segunda etapa para a avaliação de títulos.

A classificação dos candidatos levará em consideração suas notas e preferências de cargos e especialidades indicadas durante a inscrição. Caso um candidato seja aprovado para o cargo de maior preferência, ele será removido da lista de consideração para os cargos menos desejados e não figurará na lista de espera para essas posições. Por exemplo, se um candidato classificou três cargos no Bloco 2 como A, B e C, sendo A o mais desejado, e for aprovado para o cargo A, será excluído da disputa pelos cargos B e C, mesmo que não aceite a posição de A.

Da mesma forma, para um candidato que selecionou e classificou cinco cargos no Bloco 7, do mais ao menos preferido, e for aprovado para o cargo C, ele será eliminado da disputa para os cargos D e E, mas poderá permanecer na lista de espera para os cargos A e B. Caso surjam vagas nos cargos A ou B, ele poderá ser convocado para assumir essas posições.

O cronograma detalhado inclui a disponibilização do cartão-resposta em 10 de setembro, a publicação das notas finais em 8 de outubro, o envio dos títulos em 9 e 10 de outubro, e a previsão de divulgação dos resultados finais em 21 de novembro. A convocação para posse dos candidatos aprovados está prevista para iniciar em janeiro de 2025.