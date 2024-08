Foto da esquerda: Wikimedia Commons; Foto da direita: Reprodução Mike Lynch é empresário no ramo de tecnologia

O magnata britânico Mike Lynch, apelidado de "Bill Gates britânico" por sua atuação no setor de tecnologia, está entre os desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo na Sicília, sul da Itália.

O empresário de 59 anos é cofundador da companhia de softwares Autonomy, comprada pela gigante HP em 2011 por US$ 11 bilhões, operação que lhe rendeu uma acusação de fraude nos Estados Unidos, da qual foi absolvido em junho passado.

Lynch também criou a empresa de segurança cibernética Darktrace, listada na Bolsa de Valores de Londres.

O naufrágio

O veleiro Bayesian naufragou em meio a um temporal enquanto estava ancorado na costa da Sicília, deixando pelo menos uma pessoa morta e seis desaparecidas, incluindo Lynch.

O barco de luxo transportava 22 indivíduos, sendo 12 passageiros e 10 tripulantes.

15 pessoas, incluindo uma menina de um ano e Angela Bacares, esposa do magnata britânico, foram resgatadas com vida.



"Estamos em contato com as autoridades locais após um incidente na Sicília e estamos prontos para fornecer apoio consular aos cidadãos britânicos afetados", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido ao jornal The Guardian.