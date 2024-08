Unsplash/Unseen Studio Respostas oficiais serão publicadas amanhã

O Concurso Nacional Unificado ( CNU ) ocorreu neste domingo (18) e, ao todo, suas provas tiveram 36 versões, como parte do esquema antifraude. Elas foram distribuídas entre os 8 blocos, que correspondem às áreas das vagas ofertadas.

Veja os gabaritos extraoficiais de todos os blocos a partir da correção feita pelos professores do Estratégia Concursos .

Clique no link para conferir o gabarito extraoficial de cada bloco da prova:

- Gabarito extraoficial do bloco 1 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 2 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 3 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 4 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 5 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 6 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 7 (manhã e tarde)

- Gabarito extraoficial do bloco 8 (manhã e tarde)

*Matéria em atualização

