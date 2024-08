Unsplash/Unseen Studio Provas serão neste domingo

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) , conhecido também como 'Enem dos Concursos' , que ocorrerá amanhã (18) em todo o Brasil, terá seu sistema de segurança aprimorado, com exame grafológico, força-tarefa com 210 mil servidores e centrais usadas na Copa .

O CNU, o maior da história do Brasil em termos de inscrições , conta com mais de 2 milhões de candidatos e oferece mais de seis mil vagas para 21 órgãos federais. O exame será aplicado de manhã e a tarde.

Previsto para 5 de maio, o exame foi adiado devido a chuvas e enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Como resultado, mais de 30 mil candidatos desistiram e solicitaram reembolso da taxa de inscrição.

Sistema anti fraude

Durante o concurso, serão usados detectores de pontos eletrônicos, exames grafológicos, coleta de digitais. Além disso, o monitoramento será realizado feito pelas mesmas centrais de inteligência que foram utilizadas na Copa do Mundo e Olimpíadas. Essas medidas servem para impedir fraudes durante a prova.

"Nosso objetivo é impedir qualquer coisa que possa gerar o cancelamento do concurso. A gente sabe que uma situação de fraude é grave", disse Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do CNU, ao g1.

Segurança reforçada

O concurso será apoiado por uma equipe especial composta por membros da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A coordenação ficará a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça.

Aproximadamente 210 mil profissionais estarão envolvidos, o que representa cerca de 10% do total de inscritos no CNU.

Esse contingente inclui aplicadores, fiscais de prova, gestores e uma rede de servidores de diversos órgãos de segurança, abrangendo agentes federais, policiais civis e militares, bombeiros e integrantes da Defesa Civil.

"Fizemos um trabalho de adaptação e aprimoramento no formato do Enem e todos os exames de larga escala aplicados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)", acrescenta Retamal.





Veja o cronograma

Manhã:

- Portões abrem às 7h30, horário de Brasília (DF).

- Encerramento das provas às 11h30.

- Após a conclusão, haverá um intervalo para o almoço.

Tarde:

- Portões reabrem às 13h.

- Veja a tabela abaixo para mais detalhes sobre os horários.



Horário

- Em estados como Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, os portões abrirão às 6h30 pela manhã e às 12h à tarde.

- No Acre, no município de Tabatinga (AM) e na região do Alto Solimões (AM), a abertura será às 5h30 pela manhã e às 11h para o período da tarde.

Regras e Procedimentos

-Tempo Mínimo na Sala: Os candidatos devem permanecer na sala de prova por no mínimo duas horas em ambos os turnos.

-Folha de Respostas: Para levar a folha de respostas para casa e conferi-la com o gabarito, os candidatos devem aguardar até os últimos 30 minutos de prova.



Cronograma

- Aplicação das provas: 18 de agosto

- Divulgação preliminar dos gabaritos: 20 de agosto

- Divulgação das notas finais: 8 de outubro

- Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

- Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro

- Início da convocação para posse: janeiro de 2025

