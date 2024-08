FreePik Vale a pena 'chutar' se não souber responder às questões do CNU?

A prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) será aplicada neste domingo (18) . Ao contrário do que é recomendado em outros tipos de exame, o 'chute' está liberado no " Enem dos concursos ", pois o sistema de correção da Cesgranrio, banca responsável pela prova, não prejudica os candidatos que optarem por essa estratégia.

O sistema é diferente, por exemplo, do que é utilizado na correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), chamado de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esse sistema tenta identificar os 'chutes' para beneficiar os participantes que realmente se prepararam.

Nesse sistema, se o candidato acerta questões consideradas mais complexas, mas erra as mais "fáceis", pode tirar uma nota menor do que o aluno que só errou as mais difíceis.

No CNU, porém, não haverá esse tipo de correção. O participante não perde pontos ao errar uma questão "fácil", nem vai pontuar menos se acertá-la "no chute". O mais importante é que ele responda a todas as perguntas e evite deixar respostas em branco.

Concurso Nacional Unificado

O 'Enem dos Concursos', como ficou conhecido o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terá, ao todo, mais de 2,1 milhões de candidatos, que concorrem à 6.640 vagas ofertadas em 21 órgãos do governo federal.

A prova será realizada em dois turnos: de manhã, os portões serão abertos às 7h30 e, no período da tarde, às 13h. O cronograma do concurso segue o horário de Brasília. Confira o cronograma completo:

Aplicação das provas: 18 de agosto



Divulgação preliminar dos gabaritos: 20 de agosto



Divulgação das notas finais: 8 de outubro



Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro



Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro



Início da convocação para posse: janeiro de 2025

