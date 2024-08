FreePik Provas serão dia 18 de agosto

Nesta sexta-feira, o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI) divulgou o edital retificado para o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem do emprego"que está marcado para o dia 18 de agosto.



Entre as mudanças destacadas, está a inclusão de folhas para anotação das respostas para os candidatos que aguardarem até os últimos 30 minutos de prova em cada turno. Outra atualização importante refere-se ao procedimento de perícia médica para verificar a condição de pessoa com deficiência. De acordo com a retificação, a verificação será realizada com base na documentação médica enviada pelo candidato, que pode ser um atestado, laudo, relatório ou laudo caracterizador de deficiência.



Além disso, houve um ajuste na remuneração inicial para o cargo de Técnico de Indigenismo da FUNAI, que agora será de R$ 6.002,80, composta por um vencimento básico de R$ 5.128,03 e uma Gratificação de Apoio à Execução da Política Indigenista (GAPIN) de R$ 874,77.

O edital também trouxe mudanças no cronograma devido à coincidência de algumas datas com o período das eleições municipais no início de outubro. Confira as alterações abaixo:

Disponibilização da Imagem do Cartão-Resposta:

Data antiga: 8 de setembro de 2024

Data atualizada: 10 de setembro de 2024

Procedimento de Verificação da Condição Declarada para Vagas Reservadas a Candidatos Negros:

Data antiga: 26 e 27 de outubro de 2024

Data atualizada: 2 e 3 de novembro de 2024

Procedimento de Confirmação da Condição Declarada para Vagas Reservadas a Candidatos Indígenas:

Data antiga: 26 e 27 de outubro de 2024

Data atualizada: 2 e 3 de novembro de 2024

Divulgação dos Resultados Preliminares da Avaliação da Veracidade da Autodeclaração para Vagas Reservadas e da Avaliação Biopsicossocial dos Candidatos com Deficiência:

Data antiga: 1 de novembro de 2024

Data atualizada: 13 de novembro de 2024

Prazo para Interposição de Eventuais Recursos Quanto aos Resultados Preliminares:

Data antiga: 4 e 5 de novembro de 2024

Data atualizada: 13 e 14 de novembro de 2024

Divulgação do Resultado dos Pedidos de Revisão das Notas dos Títulos: