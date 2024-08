Unsplash/Unseen Studio Mais de 57 mil vagas estão disponíveis em todo o Brasil

Mais de 57.720 vagas estão disponíveis em diversos concursos públicos abertos em todo o país. Confira as oportunidades a nível nacional:

Concurso BNDES:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) abriu concurso em que oferece 900 vagas de nível superior. Destas, 150 são para início imediato e 750 para cadastro reserva. Veja o edital .

O salário inicial é de R$ 20,9 mil, para atuar no cargo de analista. A função será dividida em diversos campos de atuação. Confira o cronograma do concurso:

Inscrições: 26/07 a 19/08/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 26/07 a 02/08/2024

Cartão de Confirmação de Inscrição: 09/10/2024

Aplicação das provas: 13/10/2024

Disponibilização do Cartão-Resposta: 19/11/2024

Resultado das provas objetivas e notas preliminares da prova discursiva: 27/11/2024

Resultado final das provas: 30/01/2025

Concurso Exército 2024:

O Exército Brasileiro abriu na segunda-feira (29) as inscrições para o processo seletivo de ingresso nos colégios militares. As inscrições vão até o dia 5 de setembro de 2024 e a taxa de inscrição é de R$ 95, com possibilidade de isenção.

Ao todo, são 405 vagas, sendo 355 para o 6º ano do ensino fundamental e 50 para o 1º ano do ensino médio. Haverá reserva de 5% das vagas para os candidatos com deficiência.

As oportunidades são para os seguintes colégios militares:

Belém

Belo Horizonte

Brasília

Campo Grande

Curitiba, Fortaleza

Juiz de Fora

Manaus

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

Santa Maria

São Paulo

Vila Militar/RJ

Os candidatos para o 6º ano devem ter concluído ou estar cursando o 5º ano em 2024, além de ter menos de 12 anos em 31 de março de 2025 e completar 10 anos até 31 de março de 2025.

Já os que pretendem ingressar no 1º ano do ensino médio devem ter concluído ou estar cursando em 2024 o 9º ano do ensino fundamental e ter menos de 16 anos em 31 de março de 2025 e completar 14 anos até 31 de março de 2025.

Confira o cronograma:

Inscrições: 29/07 a 05/09/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 30/07 a 13/08/2024

Aplicação das provas: 20/10/2024

Disponibilização do Cartão-Resposta: 21/10/2024

Concurso BASA (Banco da Amazônia):

O Banco da Amazônia S.A abriu concurso com mais 450 vagas, sendo 50 oportunidades imediatas e 400 para composição do cadastro de reserva. A taxa de inscrição é de R$ 70,00, com possibilidade de isenção para membros do CadÚnico e doadores de medula óssea.

As vagas são ofertadas em cargos de nível médio e superior, nas áreas de Técnico Bancário e Técnico Científico – Tecnologia da Informação, com salários iniciais de R$ 3.317,51 e R$ 3.942,81, respectivamente, em uma jornada de trabalho de 30 horas.

O concurso possui vagas destinadas aos candidatos negros e às pessoas com deficiência (PcD).

Confira o edital e veja o cronograma:

nscrições: 02 a 26/08/2024

Inscrição com isenção da taxa: 02 a 09/08/2024

Cartão de Confirmação de Inscrição: 16/10/2024

Aplicação das provas: 20/10/2024

Divulgação dos gabaritos: 21/10/2024

Disponibilização do Cartão-Resposta: 13/11/2024

Resultado provas: 21/11/2024

Divulgação dos resultados finais: 07/01/2025

Concurso Correios:

Na última semana, os Correios divulgaram o edital de um novo concurso público, que vai ofertar 33 vagas com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

As inscrições vão do dia 7/8/2024 a 8/9/2024, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento. A taxa de inscrição é de R$ 70,00, com isenção para candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

As oportunidades são para os cargos da área de medicina e segurança do trabalho, para profissionais de nível superior e médio. 10% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas autodeclaradas negras. Confira as vagas:

Técnico de Segurança do Trabalho Júnior (Nível Médio) - Salário inicial: R$ 3.672,84

Enfermeiro do Trabalho Júnior (Nível Superior) - Salário inicial: R$ 6.583,54

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (Nível Superior) - Salário inicial: R$ 6.872,48

Médico do Trabalho Júnior (Nível Superior) - Salário inicial: R$ 6.872,48

Veja o edital e o cronograma:

Inscrições: 7/08 a 8/09/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 7/08 a 15/08/2024

Aplicação das provas: 13/10/2024

Divulgação dos Gabaritos: 13/10/2024

Resultado provas objetivas: 28/10/2024

Resultado Final e homologação do concurso público: 20/11/2024

