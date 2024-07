Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do Banco Central do Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) define, nesta quarta-feira (31), o patamar da taxa básica de juros da economia nacional, a Selic . A expectativa é que ela seja mantida em 10,5%. O resultado será divulgado por volta das 18h30, após o fechamento do mercado.

Se a manutenção da taxa for confirmada, a decisão do Copom estará conforme o comunicado da última reunião, em que afirmou que "optou por interromper o ciclo da queda de juros".

No entanto, espera-se que o Copom emita um comunicado mais rígido sobre a deterioração do cenário econômico, indicando que, no futuro, pode haver alta de juros para honra de compromisso fiscal do Governo.

Diversos fatores pesam para a decisão atual: a deterioração das expectativas de inflação, dúvidas quanto ao cumprimento do arcabouço fiscal e um câmbio mais desvalorizado.

Além da Selic, o governo também divulga hoje os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD Contínua).

Fed também anuncia decisão de juros nesta quarta

Também será divulgada, nesta quarta-feira, a decisão da taxa de juros do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed). Espera-se que o Fomc (o comitê de política monetária do Fed) também decida pela manutenção dos juros, hoje no intervalo entre 5,25% e 5,50%.

Mas, ao contrário do que é esperado do Brasil, a perspectiva é de que Fed inicie o corte dos juros na próxima reunião, em setembro, mesmo que os dados de inflação do país indiquem um cenário de preços elevados. A meta de inflação nos EUA é 2% ao ano.

