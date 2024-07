Agência Brasil Copom inicia reunião e deve subir Selic agressivamente





O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) acontece nesta terça, 30, e quarta, 31. Uma das principais pautas é a decisão sobre aumento ou não da taxa Selic. Atualmente em 10,5% ao ano, a taxa deverá seguir inalterada - porém, no futuro, pode haver alta de juros para honra de compromisso fiscal do Governo.

“Atualmente, a inflação brasileira em 12 meses está em 4,23%, quase no topo da meta. Além disso, o câmbio desfavorável e a alta da gasolina aumentam o pessimismo. Nesse cenário, o mercado enxerga pouco espaço para corte de juros, precificando um período de manutenção por mais tempo”, explicou Felipe Uchida, head do departamento de análises quantitativas e sócio da Equus Capital.

Taxa de juros deve aumentar?

Um aumento futuro na taxa de juros pode ser consequência ou alternativa de manter a Selic em 10,5% agora. É improvável, porém, que taxa diminua. Pedro Oliveira , tesoureiro do Paraná Banco Investimentos, explicou:

"O Brasil tem fatores pesando mais para manter ou aumentar a taxa de juros do que cortar. Primeiro pelo cenário fiscal; mesmo com a arrecadação subindo 9,08% real nos últimos 12 meses, ainda temos projeção de déficit para 2024 e 2025. O corte de R$ 25,9 bilhões no orçamento de 2025 parece ser insuficiente para cumprir a meta fiscal e o colegiado deve cobrar isso em sua comunicação."

O banco Itaú ressaltou que "historicamente, o Copom não tem reagido a desvios modestos das projeções em relação à meta. Nos ciclos anteriores, o Banco Central começou a elevar a taxa de juros quando enxergava um ciclo de no mínimo 1,00 p.p.." - e comentou sobre a "regra de bolso", na qual esse aumento ocorreria "para cada 0,30 p.p. de desvio da projeção no horizonte relevante (6 trimestres à frente) em relação à meta."

Porém, Oliveira também pesa os pontos positivos para possível equilíbrio de compromisso fiscal: taxas de desemprego mínimas históricas e inflação dentro da meta ( embora, vale lembrar, esteja no teto).

Influência de dólar

O dólar sofreu grande aumento no ano e foi além do projetado pelo Copom. A oscilação e desvalorização do real influenciam diretamente no índice inflacionário.

Oliveira acredita que no cenário de vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA, haverá fortificação do dólar; má notícia para o real, no geral, em cenário de rombo fiscal. O tesoureiro acredita que "a única maneira do real se valorizar novamente frente o dólar é o governo recuperar sua credibilidade fiscal."

Na contramão da economia global

A alta de juros pode ser ainda mais preocupante quando comparada ao cenário global. Boa parte do mundo prevê queda nos juros - o que pode levar a mais desconfiança do real e Brasil.

“De um lado temos o mercado financeiro precificando três altas de juros ainda este ano, levando a Selic a 11,50%, de outro temos o mercado americano precificando três quedas de juros nos EUA para o mesmo período. Deverá o nosso Banco Central subir juros, quando as principais economias do mundo começam um ciclo de queda?” disse Pedro.

Inflação deve aumentar?

Especialistas do Itaú acreditam que a projeção inflacionária deve crescer tanto para 2025 quanto para 2026, embora de maneira mais discreta no último. Mas o aumento dependerá bastante da definição de taxa de juros:

"Desde o último Copom, a expectativa de inflação para 2025 teve elevação adicional de 16 pontos base, para 3,96%, enquanto para 2026 não mudou (3,60%). [...] Esperamos alta das projeções de inflação de 3,4% para 3,7% em 2025 e de 3,2% para 3,3% em 2026, no cenário de referência. No cenário alternativo, com juros constantes, o incremento deve ser de 3,1% para 3,5% em 2025."