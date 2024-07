Reprodução Governo Lula fará bloqueio no orçamento





Nesta terça-feira (30), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará um decreto de bloqueio e contingenciamento do Orçamento, totalizando R$ 15 bilhões em cortes. O Ministério do Planejamento explicará quais pastas serão afetadas pelo bloqueio de R$ 11,2 bilhões e pelo contingenciamento de R$ 3,8 bilhões.

Os principais cortes ocorrerão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nas emendas parlamentares e nos ministérios, com os cortes sendo proporcionais ao orçamento de cada pasta, segundo informou o jornalista Lauro Jardim em seu blog do jornal O Globo.

Áreas com poucos recursos, como Direitos Humanos, não serão afetadas, e o Meio Ambiente também seguirá sem grande impacto.

A decisão de realizar o bloqueio foi tomada em 18 de julho pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que explicou a necessidade de tomar essas medidas para cumprir a regra de gastos prevista no arcabouço fiscal e evitar uma nova crise com o mercado financeiro.

"A Receita fez um grande apanhado do que aconteceu nesses 6 meses. O mesmo aconteceu com o [Ministério do] Planejamento, no que diz respeito às despesas. E nós vamos ter que fazer uma contenção de R$ 15 bilhões para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano,” comentou na ocasião.

As ministras Simone Tebet (MDB-MS), do Planejamento, e Esther Dweck, da Gestão, também participaram da decisão. Desde a semana passada, Lula recebeu relatórios para tomar a decisão final de como seriam feitos esses bloqueios e contingenciamentos.





O que são bloqueio e contingenciamento?

O bloqueio e o contingenciamento de orçamento público são medidas adotadas pelo governo para controlar as despesas públicas e garantir o equilíbrio fiscal. O bloqueio de orçamento é uma medida preventiva que restringe temporariamente a execução de determinadas despesas previstas no orçamento.

Isso significa que os recursos alocados para certas áreas ou projetos não podem ser utilizados até que o bloqueio seja levantado. O objetivo do bloqueio é evitar gastos descontrolados e garantir que os recursos sejam utilizados conforme a disponibilidade de receitas.

Já o contingenciamento de orçamento é uma medida mais restritiva, onde o governo efetivamente limita a utilização de parte dos recursos orçamentários, reduzindo ou adiando despesas previstas para ajustar as contas públicas em momentos de crise fiscal ou queda de arrecadação.

O contingenciamento pode ser visto como uma forma de garantir que o governo não gaste mais do que arrecada, preservando a sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo.

Ambos os mecanismos são utilizados para manter a responsabilidade fiscal e evitar déficits orçamentários excessivos, mas podem ter impactos em serviços e investimentos públicos, dependendo da extensão e duração das restrições impostas.

