Foto: Divulgação/Reprodução/ @Paris2024 Jogos de Paris 2024





Os atletas olímpicos não tem um salário fixo garantido apenas pela participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que iniciou nesta sexta-feira (26). A renda dos esportistas depende de diversos fatores, incluindo o país de origem, patrocínios, prêmios em dinheiro por desempenho e outros incentivos.

Muitos atletas de alto nível ganham a maior parte de sua renda através de contratos de patrocínio com empresas, que podem variar enormemente em valor dependendo da popularidade do esporte e da visibilidade do atleta. Além disso, alguns países oferecem bônus financeiros aos seus atletas por ganharem medalhas.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Comitê Olímpico e Paralímpico paga US$ 37.500 por uma medalha de ouro, US$ 22.500 por uma medalha de prata e US$ 15.000 por uma medalha de bronze.

Alguns atletas são empregados por clubes esportivos ou federações nacionais, recebendo salários regulares, o que é comum em esportes como futebol, basquete e vôlei.

Além disso, eles podem ganhar prêmios em dinheiro por vencerem competições internacionais e nacionais, além dos Jogos Olímpicos.

Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comitê Olímpico Internacional (COI) não paga salários diretamente aos atletas, mas sim para as confederações nacionais para ajudar os esportistas.

Atletas brasileiros podem ganhar bolsas e incentivos através de projetos do governo federal, como Bolsa Atleta, estaduais e até municipais.





E qual a premiação para os atletas brasileiros?

Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a premiação para atletas brasileiros medalhistas foi definida pelo Governo Federal, com valores de R$ 350 mil para medalha de ouro, R$ 210 mil para prata e R$ 140 mil para bronze em competições individuais.

Em competições coletivas, os valores são R$ 1.050.000 para ouro, R$ 630 mil para prata e R$ 420 mil para bronze.

Essa premiação se refere ao valor pago pelo governo brasileiro aos seus atletas medalhistas, e outros países podem ter valores e critérios de distribuição diferentes.

Portanto, enquanto não há um "salário" padrão para todos os atletas olímpicos, muitos conseguem garantir uma renda significativa através de uma combinação de prêmios, patrocínios e outros incentivos financeiros.

