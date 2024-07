Reprodução +Milionária é um jogo muito difícil de ganhar

Uma aposta de Manaus, no Amazonas, acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 166 da +Milionária e levou o prêmio de R$ 249.094.227,14. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (24), em São Paulo.

Esta foi a primeira vez, em mais de dois anos, que o concurso teve uma aposta vencedora da bolada principal na primeira faixa de premiação. Isso porque a probabilidade de ganhar na +Milionária é cinco vezes menor que a de ganhar na Mega-Sena.

Na +Milionária, cada aposta simples tem apenas uma chance em 238,3 milhões de acertar. Para levar o prêmio, é preciso adivinhar as seis dezenas e dois trevos, entre 50 dezenas e seis trevos.

Na Mega-Sena, por exemplo, a chance é de 1 em 50 milhões para acertar as seis dezenas sorteadas das 60 dezenas.

A +Milionária teve seu primeiro sorteio em maio de 2022. Na época, a Caixa informou que ela foi a primeira modalidade "a oferecer prêmio mínimo de dois dígitos de milhões". Cada concurso distribui o valor mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária é uma loteria mais recente, criada para oferecer prêmios ainda maiores que a Mega-Sena. No entanto, isso vem com um aumento significativo na dificuldade de ganhar. Marcello Casal Jr/Agência Brasil Na +Milionária, o jogador precisa escolher seis números principais de um total de 50, além de mais dois números extras, chamados "trevos", de um total de 6. KamranAydinov / Freepik A probabilidade de acertar todos os números principais e os dois trevos na +Milionária é de aproximadamente 1 em 238.360.500. Marcello Casal Jr/Agência Brasil Isso torna a +Milionária quase cinco vezes mais difícil de ganhar do que a Mega-Sena. Rafa Neddermeyer/Agência Brasil





Inspirada em loterias internacionais

A +Milionária é um pouco "mais fácil" de ganhar se comparada ao Powerball, concurso norte-americano cuja chance de levar o prêmio é de 1 a cada 292,2 milhões.

Ao G1, a Caixa afirmou que o concurso da +Milionária é baseado nas loterias internacionais, incluindo a Powerball. Ainda segundo a instituição, metade do valor arrecadado com as apostas é destinado a repasses sociais.

Como funciona a +Milionária?

O valor de uma aposta simples na +Milionária é de R$ 6. O apostador tem a chance de escolher 6 números entre 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

Para apostas múltiplas, é possível escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos, com preços que chegam a R$ 83,1 mil.

Ao todo, são dez faixas de premiação:

6 acertos + 2 trevos

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

5 acertos + 2 trevos

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

4 acertos + 2 trevos

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

3 acertos + 2 trevos

3 acertos + 1 trevo

2 acertos + 2 trevos

2 acertos + 1 trevo

A premiação desta quarta-feira foi a primeira na história da loteria que se enquadrou na primeira faixa, ou seja, o apostador acertou as seis dezenas e dois trevos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp