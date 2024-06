Marcello Casal/Agência Brasil Quina de São João não acumula

A Caixa Econômica Federal sorteia três grandes prêmios na loteria neste sábado (22): a Quina de São João , com valor estimado de R$ 220 milhões, a Mega-Sena, acumulada em R$ 86 milhões , e a +Milionária, acumulada em R$ 228 milhões.



Os sorteios acontecem às 20h (horário de Brasília), e serão transmitidos nos canais oficiais da Caixa. As apostas podem ser feitas até às 19h, tanto em casas lotéricas quanto pela internet.

Como jogar

No caso da Mega-Sena, a aposta simples dá direito a marcar seis números entre 60, e custa R$ 5. A probabilidade de ganhar é de 1 em 50.063.860.



Já a Quina de São João permite, no jogo simples, a marcação de cinco números dentre 80, com chance de ganhar de 1 em 24.040.016. A aposta custa R$ 2,50.

Para concorrer à +Milionária, é preciso escolher 6 números na Matriz de Números (que tem 60 dezenas) e dois entre seis trevos na Matriz de Trevos Numerados. A aposta simples custa R$ 6, e a chance de ganhar é de 1 em 238.360.500.

Quina de São João não acumula



No caso da Mega-Sena e da +Milionária, se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio. Já no caso da Quina de São João, por se tratar de um sorteio especial, o montante não acumula.

Isso significa que se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas, o prêmio vai para quem acertar quatro, e assim sucessivamente.

