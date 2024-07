Agência Brasil Imposto de Renda





Nesta quarta-feira (24), a Receita Federal abre, a partir das 10h, a consulta para o 3º lote de restituições do Imposto de Renda 2024.

Serão contemplados 6,09 milhões pessoas, com um valor que gira em torno de R$ 8,5 bilhões. Os pagamentos serão realizados a partir de 31 de julho.

Este lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores.

Os contribuintes do Rio Grande do Sul, em estado de calamidade, têm prioridade, totalizando 54.241 beneficiados.



Veja quem serão os outros contemplados:



14.756 idosos acima de 80 anos

95.040 contribuintes entre 60 e 79 anos

34.014 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

9.672 contribuintes com alguma deficiência física ou mental

5.711.130 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou quiseram receber a restituição por PIX

Além destes, 172.719 contribuintes não prioritários também receberão suas restituições neste lote.

Os pagamentos das restituições do IR 2024 serão feitos em cinco lotes, nas seguintes datas:

- 1º lote: 31 de maio

- 2º lote: 28 de junho

- 3º lote: 31 de julho

- 4º lote: 30 de agosto

- 5º lote: 30 de setembro

Para consultar o Imposto de Renda 2024, siga estes passos:

1. Acesse o site da Receita Federal: Vá para www.gov.br/receitafederal .



2. Faça o login: Utilize seu CPF e senha cadastrados no sistema gov.br. Se você ainda não tiver um cadastro, será necessário criar um.

3. Acesse o e-CAC: Após o login, clique na opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" que está disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).

4. Consulta do status: Dentro do sistema, você poderá verificar a situação da sua declaração do Imposto de Renda, verificar pendências e obter informações sobre a restituição, se for o caso.

5. Pendências: Caso haja alguma pendência ou erro na declaração, você poderá regularizá-los diretamente pelo sistema.

6. Restituição: Se tiver direito à restituição, o site da Receita Federal também informará a previsão de pagamento e os lotes de restituição.





Além do site da Receita Federal, é possível acompanhar a situação da sua declaração pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para Android e iOS.

Se tiver dúvidas específicas ou precisar de auxílio, você pode entrar em contato com a Receita Federal pelo telefone 146 ou buscar assistência de um contador.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.