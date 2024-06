Agência Brasil Receita libera hoje consulta ao segundo lote de restituição do IR 2024

A partir das 10h desta sexta-feira (21), a Receita Federal vai liberar a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024 . Este lote contemplará mais de 5,7 milhões de contribuintes, totalizando um valor de crédito de R$ 8,5 bilhões, no dia 28 de junho.

Para realizar a consulta à restituição, os contribuintes devem acessar a página da Receita na internet e clicar na opção "Meu Imposto de Renda", onde encontrarão a opção "Consultar a Restituição". O processo também pode ser feito por meio do aplicativo disponível para tablets e smartphones.

Na ferramenta, o contribuinte deve informar CPF, data de nascimento e ano de exercício da declaração (2024). A restituição é depositada na conta informada ou na chave PIX indicada pelo contribuinte na entrega da declaração.

Quem recebe a restituição IR no segundo lote?

Devido ao estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS), os contribuintes domiciliados neste estado foram priorizados. Mais de 886 mil declarações de gaúchos serão restituídas, totalizando um montante superior a R$ 1 bilhão.

Os grupos prioritários receberão a restituição primeiro. Depois, as restituições serão pagas conforme a forma escolhida e a data de envio da declaração.

140.360 idosos de 80 anos ou mais;

1.024.071 pessoas com mais 60 anos;

66.287 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

459.444 pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

252.738 moradores do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes;

3.812.767 pessoas que fizeram a pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX.





Calendário

Os pagamentos das restituições do IR 2024 serão realizados em cinco lotes, conforme programação da Receita Federal:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro

