Ricardo Stuckert/PR Presidente também voltou a criticar a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda (22) que fará bloqueios no Orçamento "sempre que precisar".

"Sempre que precisar nós vamos bloquear", disse o petista em entrevista a agências internacionais no Palácio da Alvorada.

A fala do mandatário acontece no mesmo dia em que a equipe econômica se reúne para detalhar os dados que embasaram a contenção de R$ 15 bilhões do Orçamento para 2024. A contenção foi anunciada na última semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio às pressões do mercado e de diversos setores para rever os gastos públicos e atingir a meta de déficit zero.

Além disso, o presidente disse que traz a responsabilidade fiscal "nas entranhas", e acrescentou que não é a primeira vez que o governo realiza cortes de despesas no Orçamento.

"A gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, se a gente gastar mais do que a gente ganha, a gente vai quebrar", afirmou. "O mesmo dinheiro que você precisa cortar agora, você pode não precisar cortar daqui a dois meses, depende da arrecadação", prosseguiu o petista.

Críticas ao presidente do BC

Lula também voltou a fazer críticas contra o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. O petista disse que sempre foi contra a autonomia do Banco Central.

"Como pode um rapaz que se diz autônomo, presidente do Banco Central, estar incomodado com o fato do povo mais humilde estar ganhando aumento de salário?", disse Lula.

Os ataques de Lula a Campos Neto têm sido frequentes desde que o BC optou por manter a Selic (taxa básica de juros) em 10,5% ao ano, o que é considerado um patamar alto, o que o petista avalia não ser necessário. Para Lula, a decisão de Campos Neto e do Comitê do BC prejudica o crescimento do país, pois torna mais cara a captação de dinheiro no sistema financeiro.

Além disso, como o BC é um órgão autônomo, Lula não pode destituir Campos Neto do cargo, para o qual recebeu a indicação de Jair Bolsonaro (PL). O mandato do atual presidente do BC termina em 31 de dezembro e abre espaço para que o petista faça uma indicação.

"Eu espero que a gente encontre uma pessoa que seja, do ponto de vista técnico, muito competente. Seja, do ponto de vista político, muito honesto e muito sério, e que seja uma pessoa que efetivamente ganhe autonomia pela sua respeitabilidade, pelo seu comportamento", completou Lula.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp