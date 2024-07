FREDERIC J. BROWN Petrobras reajustou o preço da gasolina na semana passada

Após o aumento de R$ 0,12 no preço da gasolina , anunciado pela Petrobras há cerca de dez dias, motoristas do país inteiro passaram a se perguntar qual seria a melhor opção para abastecer seu carro flex: álcool ou gasolina . A resposta varia conforme o estado que o condutor vive.

De acordo com cálculo feito pelo g1, mesmo com o reajuste promovido pela Petrobras, em 17 estados, ainda compensa abastecer com gasolina. São eles: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Segundo o levantamento, para outros 9 estados, além do Distrito Federal, a vantagem é abastecer o automóvel com álcool. São eles: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

O cálculo é feito com base nos preços médios nos postos encontrados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 7 e 13 de julho.

De acordo com os especialistas, o etanol só é mais vantajoso quando custa 70% o preço da gasolina.





Reajuste

Este foi o primeiro reajuste de gasolina feito pela Petrobras desde outubro de 2023. Na ocasião, o valor sofreu uma redução de R$ 0,12, passando a ser R$ 2,81 o litro.

Em maio do ano passado, a Petrobras anunciou uma mudança em sua política de preços. A petroleira, desde então, não segue mais a política de paridade internacional (PPI), que fazia reajustes nos valores dos combustíveis de acordo com as variações do dólar e da cotação do petróleo em outros países.

A estatal afirmou que o preço da gasolina teve redução de R$ 0,17 nos valores de venda para as distribuidoras desde então. Os preços do gás de cozinha não eram alterados desde julho de 2023

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.