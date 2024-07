MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Petrobras anunciou reajuste que começa já nesta terça (9)

Nesta segunda-feira (8), a Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras vão aumentar a partir desta terça (9). O valor do diesel não sofreu reajuste.

Confira, abaixo, as mudanças previstas:

O litro da gasolina vai ter uma alta de R$ 0,20, passando para R$ 3,01.

O litro do gás de cozinha de 13kg vai aumentar R$ 3,10, totalizando R$ 34,70.

Antes disso, o último reajuste de gasolina feito pela Petrobras tinha sido em outubro de 2023 — quando o valor sofreu uma redução de R$ 0,12, passando a ser R$ 2,81 o litro.

Em maio do ano passado, a Petrobras anunciou uma mudança em sua política de preços. A petroleira, desde então, não segue mais a política de paridade internacional (PPI), que fazia reajustes nos valores dos combustíveis de acordo com as variações do dólar e da cotação do petróleo em outros países.

A estatal afirmou que o preço da gasolina teve redução de R$ 0,17 nos valores de venda para as distribuidoras desde então. Os preços do gás de cozinha não eram alterados desde julho de 2023. À época, o botijão de 13kg começou a custar R$ 31,66.





Veja a nota da Petrobras na íntegra:

"A partir de amanhã, 09/07, a Petrobras ajustará seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras que passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, um aumento de R$ 0,20 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C.



Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras. O último ajuste ocorreu em 21/10/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 16/08/2023.

Desde a implementação da nova estratégia comercial, a Petrobras reduziu seus preços de venda para as distribuidoras em R$ 0,17 /litro.

Já para o GLP, a Petrobras ajustará seus preços de venda para as distribuidoras que passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13kg, um aumento equivalente a R$ 3,10.

Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras. Os últimos ajustes ocorreram em 17/05 e 01/07/2023, duas reduções. E o último aumento ocorreu em 11/03/2022.

Desde 31/12/2022, a Petrobras reduziu seus preços de venda para as distribuidoras em valor equivalente a R$ 7,34 /13kg."

