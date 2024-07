Agência Brasil Bolsa Família tem fila de 700 mil

O governo federal tem enfrentado um aumento na lista de espera do Bolsa Família . Apesar das medidas anunciadas para excluir cadastros irregulares, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viu a quantidade de famílias no aguardo do benefício disparar em cerca de sete meses.

Relançado pelo governo de Lula em março do ano passado, o Bolsa Família chegou a ficar com a fila zerada na ocasião. De acordo com dados obtidos pela TV Globo, porém, cerca 176 mil famílias estavam no aguardo do benefício em dezembro do ano passado. Atualmente, este número está em 689,8 mil.

Todas as famílias que estão na espera do Bolsa Família já tiveram a documentação analisada e aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Os beneficiários, entretanto, não conseguiram receber a quantia por falta de verba do governo federal.

Orçamento apertado

O governo estipulou um investimento de R$ 168 bilhões neste ano, uma média de R$ 14 bilhões por mês.

Apesar disso, o Bolsa Família vem ficando em R$ 14,3 bilhões, um gasto acima do esperado.

Pente-fino

Ao mesmo tempo, o governo federal vem promovendo um pente-fino em benefícios sociais. Desde o ano passado, por exemplo, 2 milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família.

A medida vem sendo aplicada em outros benefícios e deve ser ampliada no próximo ano, como no INSS .

